Де Хеа признался в любви звёздному теннисисту

Испанский голкипер Давид де Хеа, выступающий в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», отреагировал на триумф Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции по теннису. Рафа в трех сетах обыграл Каспера Рууда и в 14-й раз завоевал трофей «Ролан Гаррос».

«Я люблю тебя», - оставил сообщение де Хеа в своих социальных сетях и тегнул 36-летнего теннисиста.

Добавим, что де Хеа в прошлом сезоне остался без трофеев. Вместе с «красными дьяволами» испанский вратарь занял лишь шестое место в турнирной таблице и в следующей кампании сыграет в Лиге Европы.