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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа признался в любви звёздному теннисисту

06 Июня 2022 • 15:20 Комментировать

Испанский голкипер Давид де Хеа, выступающий в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», отреагировал на триумф Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции по теннису. Рафа в трех сетах обыграл Каспера Рууда и в 14-й раз завоевал трофей «Ролан Гаррос».

«Я люблю тебя», - оставил сообщение де Хеа в своих социальных сетях и тегнул 36-летнего теннисиста.

Добавим, что де Хеа в прошлом сезоне остался без трофеев. Вместе с «красными дьяволами» испанский вратарь занял лишь шестое место в турнирной таблице и в следующей кампании сыграет в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Рафаэль Надаль
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