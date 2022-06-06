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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник «Атлетико» интересен трём английским клубам

06 Июня 2022 • 00:25 Комментировать

Вингер мадридского «Атлетико» и сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско интересен трём представителям Английской премьер-лиги.

28-летний футболист может быть продан этим летом за 50 млн евро – именно такую сумму запрашивают «матрасники» за Карраско. По данным Fichajes, на бельгийца претендуют «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Соглашение Карраско с «Атлетико» рассчитано до 2024 года. В прошедшем сезоне он отыграл 44 матча, в которых отметился 6 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Трансферная стоимость вингера сборной Бельгии, согласно оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Атлетико Мадрид Янник Феррейра-Карраско Астон Вилла
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