Полузащитник «Атлетико» интересен трём английским клубам

Вингер мадридского «Атлетико» и сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско интересен трём представителям Английской премьер-лиги.

28-летний футболист может быть продан этим летом за 50 млн евро – именно такую сумму запрашивают «матрасники» за Карраско. По данным Fichajes, на бельгийца претендуют «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Соглашение Карраско с «Атлетико» рассчитано до 2024 года. В прошедшем сезоне он отыграл 44 матча, в которых отметился 6 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Трансферная стоимость вингера сборной Бельгии, согласно оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.