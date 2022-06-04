Клопп хочет видеть Пулишича в «Ливерпуле»

Юрген Клопп этим летом хотел бы видеть «Ливерпуле» полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича. Согласно Liverpool Echo, немецкий специалист является большим поклонником немца, с которым пересекался ещё в дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что Пулишич может покинуть «Челси» в летнее трансферное окно. Главный тренер клуба Томас Тухель недоволен игрой атакующих футболистов, поэтому летом намерен перестроить переднюю линию. Из команды также могут уйти Тимо Вернер и Хаким Зиеш.

Напомним, что Пулишич в прошлом сезоне забил шесть голов в чемпионате Англии. На счету американца также две результативные переадчи.