Пулишич интересен двум клубам из Серии А

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Там в его услугах заинтересованы два клуба – туринский «Ювентус» и «Милан», который является действующим чемпионом страны.

Согласно данным от Mail Sport, оба клуба активно изучают возможность приобретения Пулишича в это межсезонье. Футболист входит в список игроков, который могут покинуть «Челси» в летнее трансферное окно.

Напомним, что Пулишич перебрался в «Челси» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии». Игрок сборной США обошёлся лондонскому клубу в сумму около 55 миллионов евро.