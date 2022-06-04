Грилиш: «Уверен, у Холанна будет отличное взаимопонимание с де Брёйне, Фоденом и Стерлингом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился ожиданиями насчёт совместной игры с нападающим Эрлингом Холанном, который пополнил ряды «горожан», придя из дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро.

«Я уверен, что у Холанна будет отличное взаимопонимание с де Брёйне, Фоденом и Стерлингом, а также со всеми атакующими футболистами. Мне не терпится сыграть с ним. А кто бы не хотел? Он определённо в топ-2 лучших нападающих планеты», – цитирует Грилиша Daily Mirror.

Напомним, что переход Грилиша из «Астон Виллы» прошлым летом стал самым дорогим в истории «Манчестер Сити». За игрока было заплачено около 120 миллионов евро.