Хендерсон: «Я горжусь тем, что так долго играю в «Ливерпуле»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон заявил, что горд тем, насколько долго выступает за мерсисайдский клуб. Напомним, что англичанин перебрался на «Энфилд» летом 2011 года из «Сандерленда». В то трансферное окно на футболиста также претендовал «Манчестер Юнайтед» во главе с Сэром Алексом Фергюсоном.

«Я очень горжусь, что играю за «Ливерпуль». Но больше я горжусь тем, насколько долго я выступаю за эту команду. Это невероятно. Быть капитаном такой команды – великолепное чувство», – цитирует Хендерсона Liverpool Echo.

Прошлый сезон стал для 31-летнего Хендерсона уже 11 в составе «Ливерпуля». Через пару неделю игроку исполнится 32 года.