«Ювентус» надеется, что «МЮ» купит Рабио

Туринский «Ювентус» рассчитывает продать своего полузащитника Адриена Рабио в «Манчестер Юнайтед». По информации от Football Italia, «старая синьора» хочет получить за игрока сборной Франции 15-20 миллионов евро.

Сейчас главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на усиление полузащиты является Френки де Йонг из «Барселоны», но не исключено, что «красные дьяволы» могут приобрести француза Рабио в пару к нидерландцу.

Напомним, что Рабио присоединился к туринскому «Ювентусу» летом 2019 года на правах свободного агента. С тех пор француз так и не смог адаптироваться и оправдать ожидания болельщиков.