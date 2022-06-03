«Реал» может расстаться с Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может сменить клуб.

Журналист Экрем Конур сообщил, что «Манчестер Юнайтед» готов приобрести Асенсио. Мадридский клуб готов продать своего хавбека, если их устроит предложение английского гранда.

Ранее «красные дьяволы» рассматривали вариант покупки полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, но решили отказаться от идеи из-за высокой стоимости.

26-летний футболист выступает за «Реале» с 2015 года. За это время он сыграл в 235 встречах, в которых смог забить 49 мячей и сделать 24 результативных передачи. Портал transfermarkt оценивает Асенсио в 40 миллионов евро.