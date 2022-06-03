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Байи и Туанзебе покинут «МЮ» летом

03 Июня 2022 • 13:41 Комментировать

Защитники «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи и Аксель Туанзебе должны покинуть команду в это трансферное окно. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что футболисты не входят в планы главного тренера Эрика тен Хага.

Вторую половину прошлого сезона Туанзебе провёл на правах аренды за «Наполи». Что касается Байи, ивуариец зимой мог оказаться в «Милане», но «россонери» не смогли договориться о сделке с «Манчестер Юнайтед», из-за чего защитник остался сидеть на скамейке запасных до конца сезона.

По сведениям источника, покинуть команду также может защитник Аарон Ван-Биссака, который также не входит в планы Эрика тен Хага. Ожидается, что в стане «красных дьяволов» останется Диогу Далот.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик Байи Аксель Туанзебе
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