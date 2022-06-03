Коста: «Однажды я хотел обнять Канте, будучи голым в душе»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Диего Коста поведал об истории, которая случилась между ним и полузащитником «синих» Нголо Канте.

«В «Челси» я однажды хотел обнять Канте, будучи голым в душе. Он очень стеснительный. Однажды я разделся в душе и попросил Нголо обнять меня, но тот отказался это делать и попросил меня надеть нижнее бельё», – цитирует экс-игрока сборной Испании Diario AS.

Напомним, что Коста выступал за лондонский «Челси» с 2014 по 2017 год. В составе «синих» нападающий выиграл два чемпионских титула английской Премьер-лиги, после чего вернулся в мадридский «Атлетико» после ссоры с главным тренером Антонио Конте.