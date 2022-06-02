«Манчестер Юнайтед» решил судьбу двух игроков

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему двух футболистов. Речь идет о фланговых защитниках Диогу Далоте и Аароне Уан-Биссаке.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, Далот должен остаться на «Олд Траффорд». Манкунианцы продадут португальца только в том случае, если получат очень выгодное предложение.

Что касается Уан-Биссаки, то его дни в стане «красных дьяволов» сочтены. «МЮ» собирается продать его этим летом и ждет предложений от желающих.

В минувшем сезоне АПЛ манкунианцы выступили неудачно, финишировав лишь на шестом месте в турнирной таблице.