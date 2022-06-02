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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» решил судьбу двух игроков

02 Июня 2022 • 10:19 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему двух футболистов. Речь идет о фланговых защитниках Диогу Далоте и Аароне Уан-Биссаке.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, Далот должен остаться на «Олд Траффорд». Манкунианцы продадут португальца только в том случае, если получат очень выгодное предложение.

Что касается Уан-Биссаки, то его дни в стане «красных дьяволов» сочтены. «МЮ» собирается продать его этим летом и ждет предложений от желающих.

В минувшем сезоне АПЛ манкунианцы выступили неудачно, финишировав лишь на шестом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диого Далот Аарон Уан-Биссака
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