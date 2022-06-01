Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Продление контракта с Гомесом – приоритет для «Ливерпуля» этим летом

01 Июня 2022 • 17:00 Комментировать

«Ливерпуль» этим летом хочет продлить контракт со своим защитником Джо Гомесом, которого хочет видеть в своей команде главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард. Ранее «вилланы» уже подписали на эту позицию Диего Карлоса из «Севильи», но это не повлияет на их планы относительно Гомеса.

По информации от журналиста Дэвида Линча, «Ливерпуль» этим летом намерен продлить контракт с Гомесом, который истекает в конце следующего сезона. Руководство клуба считает, что 25-летний защитник ещё пригодится команде в будущем.

Напомним, что в прошлом сезоне Гомес провёл 8 матчей в АПЛ, где отметился всего одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джо Гомес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
17:44 · Англия. Премьер-лига
Палинья заменит в «Вулверхэмптоне» Невеша, которого связывают с переходом в «МЮ»
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Интер» согласовал условия контракта с Лукаку
17:11 · Англия. Премьер-лига
Эллиот: «Карвалью был моим любимым партнёром в «Фулхэме»
17:04 · Англия. Премьер-лига
Нуньес является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно
17:00 · Англия. Премьер-лига
Продление контракта с Гомесом – приоритет для «Ливерпуля» этим летом
16:49 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг хочет покинуть «Манчестер Сити»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Никто из игроков «МЮ» не провёл сезон на своём уровне, Роналду – исключение»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Погба: «Выступать за «МЮ» было большой привилегией»
15:52 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» уверены, что подпишут Погба
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может отпустить Мане в «Баварию» за 30 миллионов евро
15:47 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Манчестер Сити» – моя команда, я очень её люблю»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Бергоми: «Если Бастони уйдёт из «Интера» — моё сердце разорвётся»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Галлахер – о своём будущем в «Челси»: «Честно говоря, даже не задумывался об этом»
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» возобновил интерес к Десту
14:52 · Англия. Премьер-лига
Дэвид Джеймс не думает, что Салах покинет «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем