Продление контракта с Гомесом – приоритет для «Ливерпуля» этим летом

«Ливерпуль» этим летом хочет продлить контракт со своим защитником Джо Гомесом, которого хочет видеть в своей команде главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард. Ранее «вилланы» уже подписали на эту позицию Диего Карлоса из «Севильи», но это не повлияет на их планы относительно Гомеса.

По информации от журналиста Дэвида Линча, «Ливерпуль» этим летом намерен продлить контракт с Гомесом, который истекает в конце следующего сезона. Руководство клуба считает, что 25-летний защитник ещё пригодится команде в будущем.

Напомним, что в прошлом сезоне Гомес провёл 8 матчей в АПЛ, где отметился всего одним ассистом.