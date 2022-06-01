Де Брёйне: «Манчестер Сити» – моя команда, я очень её люблю»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о своих чувствах к клубу. Напомним, что недавно бельгиец второй год подряд был признан лучшим игроком сезона в команде.

«Я нахожусь в «Манчестер Сити» уже 7 лет, это моя команда, я её очень люблю. Это то место, где я хочу быть, так как хочу бороться за трофеи. Я очень горд, что помог команде выиграть очередной чемпионский титул АПЛ. Команда заслужила это, точно так же, как и болельщики», – заявил де Брёйне в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, что де Брёйне перебрался в «Манчестер Сити» летом 2015 года из немецкого «Вольфсбурга». Ранее бельгиец также выступал за «Челси», в котором он не смог раскрыться.