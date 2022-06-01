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«Челси» возобновил интерес к Десту

01 Июня 2022 • 14:56 Комментировать

Лондонский «Челси» возобновил свой интерес к защитнику каталонской «Барселоны» Серджино Десту, который рассматривался «синими» в качестве усиления фланга обороны прошлой зимой. Напомним, что американец должен был стать подменой травмированным Бену Чилуэллу и Рису Джеймсу.

Как сообщает Mail Sport, «Челси» всё ещё хочет усилить позицию крайнего защитника, поэтому собирается обратить внимание на нескольких кандидатов. Дест как раз находится в их списке.

Напомним, что Дест не является регулярным игроком основы каталонской «Барселоны». Главный тренер Хави Эрнандес предпочитает заигрывать на его позиции 39-летнего Дани Алвеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Серджино Дест
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