«Челси» возобновил интерес к Десту

Лондонский «Челси» возобновил свой интерес к защитнику каталонской «Барселоны» Серджино Десту, который рассматривался «синими» в качестве усиления фланга обороны прошлой зимой. Напомним, что американец должен был стать подменой травмированным Бену Чилуэллу и Рису Джеймсу.

Как сообщает Mail Sport, «Челси» всё ещё хочет усилить позицию крайнего защитника, поэтому собирается обратить внимание на нескольких кандидатов. Дест как раз находится в их списке.

Напомним, что Дест не является регулярным игроком основы каталонской «Барселоны». Главный тренер Хави Эрнандес предпочитает заигрывать на его позиции 39-летнего Дани Алвеса.