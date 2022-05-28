Канте может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте летом может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», где им интересуется новоиспечённый главный тренер клуба Эрик тен Хаг. Согласно информации от Лори Уитуэлла, манкунианцы приложат все усилия, чтобы приобрести француза, у которого в следующем году заканчивается контракт с «Челси».

Отмечается, что главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел бы освежить полузащиту своей команды в следующем сезоне. Из-за этого будущее Канте и Жоржиньо, у которых остётся всего год по контракту, видится не совсем очевидным.

В этом сезоне Канте помог «Челси» выиграть Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Француз перебрался на «Стэмфорд Бридж» летом 2016 года из «Лестера».