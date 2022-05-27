«Челси» - фаворит в борьбе за Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Челси», об этом сообщает 90Min, ссылаясь на собственные источники.

В лондонском клубе уверены, что смогут переманить 25-летнего француза. Контракт футболиста с «Барселоной» истекает в конце июня, а речи о новом соглашении не идёт из-за высоких требований футболиста по зарплате. «Челси» готов удовлетворить финансовые потребности чемпиона мира 2018 года.

Сообщается, что на игрока претендует и «ПСЖ», но из-за перестановок в руководстве клуба, вероятнее всего, он не выберет команду из Парижа. Стоит отметить, что предложение к Дембеле поступило от спортивного директора Леонардо, но ожидается, что он будет уволен и заменен на Луиса Кампоса, который не входит в число поклонников Дембеле.

Именно такой вариант событий сыграет в пользу «Челси», который уже уверен в переходе француза в свой клуб.