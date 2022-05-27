«Челси» хочет купить Слонину

Голкипер «Чикаго Файр» Габриэль Слонина летом может перебраться в лондонский «Челси». По информации от журналиста Адама Ньюсона, команда Томаса Тухеля была заинтересована во вратаре перед наложением санкций, но не могла действовать из-за запрета на трансферы.

Слонина ранее также был связан с мюнхенской «Баварией», но сейчас более реальным вариантом для продолжения карьеры является лондонский «Челси». Если голкипер «синих» Кепа Аррисабалага покинет клуб этим летом, то Слонина составит конкуренцию Эдуару Менди за право быть первым номером.

Габриэлю Слонине сейчас всего 19 лет. На счету у голкипера множество матчей за юношеские сборные США разных возрастных категорий.