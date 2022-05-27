«Ливерпуль» видит в Нкунку замену Салаху

«Ливерпуль» видит в полузащитнике «РБ Лейпцига» Кристофере Нкунку замену Мохамеду Салаху.

Контракт Салаха заканчивается в следующем году и переговоры пока не привели к продлению соглашения. В связи с этим, нападающим интересуются многие топ-клубы Европы, одним из которых является «Реал».

Если Салах покинет «Энфилд», главным претендентом на его замену является Нкунку, сообщает Todofichajes. Футболист провел в немецком клубе три сезона.

В последнем из них он сыграл в Бундеслиге 34 игры, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.