В услугах Корне заинтересованы «Вест Хэм» и «Эвертон»

Нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне попал в сферу интересов «Вест Хэма» и «Эвертона».

25-летний форвард присоединился к «Бёрнли» в 2021 году и стал одним из открытий АПЛ этого сезона. Тем не менее, «Бёрнли» не смог сохранить за собой место в Премьер-лиге, а сам Корне стал объектом интереса со стороны более богатых клубов, сообщает The Telegraph.

Уточняется, что в контракте Корне прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.