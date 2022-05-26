Бундеслига – самый результативный топ-чемпионат сезона, Ла Лига – последняя

Немецкая Бундеслига вновь подтвердила статус самой открытой лиги из числа сильнейших.

Представители высшего дивизиона немецкого футбола забивали в среднем 3,12 голов за одну игру в завершившемся сезоне. Все остальные чемпионаты, входящие в верхнюю европейскую пятёрку, не смогли преодолеть отметку в три и более голов за матч, информирует Opta.

Второй самой результативной лигой стала итальянская Серия А – 2,87 гола, третий показатель у Английской премьер-лиги – 2,82, следом располагается французская Лига 1 – 2,81. Самый низкий результат у значительно отставшей от всех конкурентов испанской Ла Лиги – всего 2,5 гола в среднем за матч.