Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «МЮ» Ли Грант официально завершил карьеру

26 Мая 2022 • 15:57 Комментировать

Резервный вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант официально объявил, что завершает профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет. В нынешнем сезоне англичанин являлся четвёртым выбором главных тренеров Оле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника. Главным сменщиком Давида де Хеа является Дин Хендерсон, после которого идёт Том Хитон.

Ли Грант присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Сток Сити», который к тому моменту вылетел в Чемпионшип. За всё это время английский голкипер так и не успел дебютировать за манкунианцев ни в одном турнире.

Большую часть карьеры Ли Грант провёл, играя за «Дерби Каунти». В стане «баранов» вратарь числился с 2000 по 2007 год, после чего начал скитаться по разным клубам Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ли грант
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» получит проценты в случае перехода Пакета в «Ньюкасл»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Эриксен может играть в любой команде из топ-6 АПЛ»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Власти Португалии разрешили Абрамовичу продать «Челси»
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ювентус» могут обменяться игроками 2
15:57 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «МЮ» Ли Грант официально завершил карьеру
15:51 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть в «Челси» Райса
15:44 · Англия. Премьер-лига
Лукаку хочет вернуться в Италию
15:30 · Англия. Премьер-лига
Салиба попал в сферу интересов «Наполи», «Ньюкасла» и «Атлетико»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Хаманн – о «мести Салаха»: «Опасные слова, иногда нужно заботиться о карме»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Роналдиньо: «Думаю, «Ливерпуль» может преподнести сюрприз «Реалу»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Невилл о финале Лиги чемпионов: «Слабое место «Ливерпуля» - полузащита»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Каррагер призывает тен Хага продать Роналду 3
14:12 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Реалу» везло раньше, но теперь фаворитом будет «Ливерпуль»
14:03 · Англия. Премьер-лига
Невилл – об Эриксене: «Ливерпулю» нужны полузащитники, почему не взять его?»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Чуамени: «Я бы мог адаптироваться к Ла Лиге и АПЛ»
Все новости
Рекомендуем