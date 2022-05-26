Голкипер «МЮ» Ли Грант официально завершил карьеру

Резервный вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант официально объявил, что завершает профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет. В нынешнем сезоне англичанин являлся четвёртым выбором главных тренеров Оле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника. Главным сменщиком Давида де Хеа является Дин Хендерсон, после которого идёт Том Хитон.

Ли Грант присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Сток Сити», который к тому моменту вылетел в Чемпионшип. За всё это время английский голкипер так и не успел дебютировать за манкунианцев ни в одном турнире.

Большую часть карьеры Ли Грант провёл, играя за «Дерби Каунти». В стане «баранов» вратарь числился с 2000 по 2007 год, после чего начал скитаться по разным клубам Англии.