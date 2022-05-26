Ляказетт близок к переходу в «Лион»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт близок к подписанию соглашения с «Лионом».

Контракт футболиста с лондонским клубом заканчивается этим летом и стороны решили не продлевать соглашение. Ранее сообщалось, что игрок имел предложения от английских и испанских команд, но Ляказетт решил вернуться в команду своего родного города.

Футболист провел 8 сезонов за «Лион» с 2009 по 2017 года.

В этом сезоне Ляказетт сыграл в АПЛ 30 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В последних матчах чемпионата игрок все реже выходил в стартовом составе «канониров».