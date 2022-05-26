«Лион» и «Марсель» предложили контракт Нкетиа

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа получил предложения от «Лиона» и «Марселя».

Текущее соглашение форварда с «канонирами» заканчивается в следующем месяце, и футболист может перейти в любой клуб на правах свободного агента.

Ранее Нкетиа заявлял, что планирует покинуть «Арсенал» из-за малого количества игрового времени в прошедшем сезоне, но по последней информации игрок все же решил продлить соглашение с лондонским клубом.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 21 игру, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.