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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лион» и «Марсель» предложили контракт Нкетиа

26 Мая 2022 • 09:17 Комментировать

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа получил предложения от «Лиона» и «Марселя».

Текущее соглашение форварда с «канонирами» заканчивается в следующем месяце, и футболист может перейти в любой клуб на правах свободного агента.

Ранее Нкетиа заявлял, что планирует покинуть «Арсенал» из-за малого количества игрового времени в прошедшем сезоне, но по последней информации игрок все же решил продлить соглашение с лондонским клубом.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 21 игру, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Марсель Арсенал Лондон Эдди Нкетиа
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