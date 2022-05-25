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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн замечен на улице в футболке «Манчестер Сити» впервые после подписания контракта с клубом

25 Мая 2022 • 21:39 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн впервые замечен в футболке «горожан» в Манчестере, пишет The Sun.

Ранее 21-летний норвежец подписал контракт с «Манчестер Сити», перейдя из дортмундской «Боруссии», за которую забил 86 голов в 89 играх.

«Горожане» заплатили за трансфер Холанна 75 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

«Манчестер Сити» в сезоне-2021/22 в Английской премьер-лиге стал чемпионом во второй раз подряд. Команда Хосепа Гвардиолы до последнего 38-го тура боролась с «Ливерпулем» за победу в АПЛ.

«Горожане» победили в АПЛ, набрав 93 очка, вторым финишировал «Ливерпуль» с 92 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Апл Эрлинг Холанн
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