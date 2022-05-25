Салах точно останется в «Ливерпуле» на следующий сезон

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился информацией о своём будущем.

«Я не хочу об этом говорить (о своём будущем - прим. «Евро-Футбол»). Я просто хочу видеть нашего капитана (Дина Хендерсона) с трофеем в руках.

Я не сосредотачиваюсь на контракте, впереди финал Лиги чемпионов. Не хочу быть эгоистичным, но я точно останусь в следующем сезоне», — цитирует Салаха BBC.

В субботу, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала». Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа, начало – в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 50 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 16 результативных передач. Его контракт истекает летом 2023 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость египтянина на трансферном рынке составляет 100 миллионов евро.