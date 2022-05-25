Неймар – о Тухеле: «Ради него я готов отдать на поле жизнь»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своём отношении к главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю.

«Я сильно привязался к нему с тех пор, как мы впервые поговорили. Когда ты испытываешь такую большую привязанность к своему тренеру, ты отдаешь свою жизнь на поле. Ради него я сделаю все возможное, чтобы победить», - сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» желает избавиться от 30-летнего бразильского нападающего, а «Челси», после завершения процесса поглощения клуба новыми хозяевами, собирается активно поработать на летнем трансферном рынке.

Ранее Неймар и Тухель работали вместе, когда немецкий специалист руководил «ПСЖ».

В этом сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 22 игры, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.