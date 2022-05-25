«Саутгемптон» может расстаться с Хазенхюттлем

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль может потерять место наставника команды после неудачного завершения сезона.

В последних шести играх АПЛ «святые» набрали всего одно очко, а команда закончила сезон на 15-м месте. Руководство клуба рассматривает целесообразность увольнения Хазенхюттля, сообщает The Sun.

Хазенхюттль, который ранее работал с «РБ Лейпцигом», пришел в «Саутгемптон» в 2018 году, в первом же сезоне подняв клуб на 11-е место.

Однако, в последнее время прогресс команды застопорился – клуб два сезона подряд остается на 15-м месте.