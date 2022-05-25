Бельерин сделал выбор между «Арсеналом» и «Бетисом»

Испанский защитник Эктор Бельерин, отыгравший сезон в аренде за севильский «Бетис», рассказал о своих планах на будущее. Футболист хотел бы остаться в Испании, несмотря на то, что его контракт принадлежит лондонскому «Арсеналу».

«Я пообщался по этому поводу с руководством клубов. Мне хотелось бы остаться в «Бетисе». Впереди есть два месяца для принятия окончательного решения. Приложу все усилия, чтобы остаться здесь», - приводятся слова Эктора в соцсетях инсайдера Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне защитник сыграл 31 поединок за «Бетис» и отметился пятью голевыми передачами.