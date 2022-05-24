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«Марсель»: «Салиба желает остаться в клубе»

24 Мая 2022 • 21:20 Комментировать

Глава отдела коммуникаций «Марселя» Жак Кардозе заявил, что защитник Вильям Салиба желает остаться в клубе.

«Желание Вильяма не вызывает сомнений. Он сказал мне это лично. Но есть реальность - он принадлежит «Арсеналу». Но мы все хотим, чтобы он остался с нами в следующем сезоне», - сказал Кардозе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что в Лондоне рассчитывают на Салиба в следующем сезоне.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции за «Марсель» на правах аренды 36 матчей и впервые получил вызов в сборную Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Вильям Салиба
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