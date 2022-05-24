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Холанн приземлился в аэропорту Манчестера

24 Мая 2022 • 18:02 Комментировать

Нападающий Эрлинг Холанн приземлился в аэропорту Манчестера для завершения своего перехода в «Манчестер Сити». Напомним, что норвежский форвард будет стоить «горожанам» 75 миллионов евро, которые были прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста с дортмундской «Боруссией».

По информации City Xtra, Холанн уже прибыл в Манчестер и в ближайшие дни подпишет долгосрочный контракт с клубом, по которому войдёт в топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов в АПЛ.

Ранее в услугах Холанна также был заинтересован мадридский «Реал», но сам футболист решил перейти в «Манчестер Сити», так как проект «горожан» впечатлил его больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрлинг Холанн
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