«Челси» летом может купить Стерлинга

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг этим летом может продолжить карьеру в «Челси». По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, переход англичанина на «Стэмфорд Бридж» может случиться в том случае, если «синие» продадут кого-то из тройки Вернер-Пулишич-Зиеш.

У Стерлинга остался всего один год по контракту с «Манчестер Сити». В услугах англичанина ранее проявляли интерес другие лондонские команды – «Арсенал» и «Тоттенхэм», но Рахим не хочет присоединяться к этим клубам.

Напомним, что в этом сезоне Стерлинг далеко не всегда появлялся на поле в качестве основного игрока «Манчестер Сити». В воскресенье англичанин выиграл свой четвёртый чемпионский титул АПЛ.