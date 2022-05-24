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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» летом может купить Стерлинга

24 Мая 2022 • 13:38 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг этим летом может продолжить карьеру в «Челси». По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, переход англичанина на «Стэмфорд Бридж» может случиться в том случае, если «синие» продадут кого-то из тройки Вернер-Пулишич-Зиеш.

У Стерлинга остался всего один год по контракту с «Манчестер Сити». В услугах англичанина ранее проявляли интерес другие лондонские команды – «Арсенал» и «Тоттенхэм», но Рахим не хочет присоединяться к этим клубам.

Напомним, что в этом сезоне Стерлинг далеко не всегда появлялся на поле в качестве основного игрока «Манчестер Сити». В воскресенье англичанин выиграл свой четвёртый чемпионский титул АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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