«Барселона» вынесла решение по Траоре

В каталонской «Барселоне» приняли решение относительно будущего испанского форварда Адамы Траоре. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» отказались от выкупа игрока у «Вулверхэмптона».

Чтобы оформить полноценный трансфер, «Барселоне» нужно было заплатить английскому клубу 30 миллионов евро. Каталонцы решили сэкономить эти деньги и пустить их на сделку по Роберту Левандовски.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Траоре принял участие в 11 поединках, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Он проводил на поле в среднем по 30 минут.