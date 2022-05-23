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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандиньо догнал Агуэро по числу титулов АПЛ в составе «Манчестер Сити»

23 Мая 2022 • 09:43 Комментировать

Опытный бразильский полузащитник Фернандиньо догнал аргентинского экс-форварда Серхио Агуэро по количеству титулов АПЛ в составе «Манчестер Сити».

37-летний бразильский футболист в этом сезоне сумел вместе с манчестерской командой добиться очередного чемпионского титула. Теперь в активе Фернандиньо пять чемпионств в составе «горожан». По этому показателю бразилец догнал Серхио Агуэро, который до этого был единоличным лидером «Сити» по числу титулов.

Напомним, что Фернандиньо этим летом покидает манчестерскую команду. Опытный футболист возвращается на родину.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити Серхио Агуэро
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