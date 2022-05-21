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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» второй год кряду назван лучшим молодым игроком АПЛ

21 Мая 2022 • 12:54 Комментировать

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден во второй раз кряду выиграл награду лучшему молодому игроку АПЛ по итогам сезона.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, 21-летний английский футболист получил награду лучшему молодому игроку во второй раз подряд. Фоден отметил, что очень гордится снова завоевать этот приз, хотя в конкурентах у него были очень талантливые игроки, которые провели отличные сезоны в своих командах.

Напомним, что в этом сезоне Фил Фоден провёл в английском чемпионате 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фил Фоден
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