Полузащитник «Манчестер Сити» второй год кряду назван лучшим молодым игроком АПЛ

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден во второй раз кряду выиграл награду лучшему молодому игроку АПЛ по итогам сезона.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, 21-летний английский футболист получил награду лучшему молодому игроку во второй раз подряд. Фоден отметил, что очень гордится снова завоевать этот приз, хотя в конкурентах у него были очень талантливые игроки, которые провели отличные сезоны в своих командах.

Напомним, что в этом сезоне Фил Фоден провёл в английском чемпионате 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал пять ассистов.