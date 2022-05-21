Звезда «Лилля» может переехать в Манчестер

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает CBS.

По информации источника, манчестерский гранд поборется за игрока с «Арсеналом». «Лилль» хочет получить за свою главную звезду около 50 млн евро. В трансфере форварда заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Дэвид перешёл в «Лилль» в 2020 году из бельгийского «Генка» за 27 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 22-летний канадец провёл за «догов» 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.