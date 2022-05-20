Конте хочет переманить игрока «Интера» в «Тоттенхэм»

Центральный защитник Алессандро Бастони может покинуть миланский «Интер» в летнее трансферное окно. Согласно данным портала Goal.com, у игрока есть вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Заинтересованность в услугах итальянца проявляет лондонский «Тоттенхэм». Инициатором трансфера выступает наставник «шпор» Антонио Конте, который поработал с Бастони в стане «нерадзурри».

«Интер» готов к продаже Алессандро и оценивает его в 50-60 миллионов евро.

Контракт 23-летнего защитника с миланским грандом истекает в середине 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл 30 матчей в Серии А, забил один гол и отдал три ассиста.