Жоржиньо готов уйти из «Челси» в итальянский гранд

Туринский «Ювентус» намерен усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» близка к подписанию полузащитника сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо.

Источник отмечает, что туринцы провели переговоры с игроком и договорились о сотрудничестве. Теперь итальянцам необходимо уладить детали перехода непосредственно с «пенсионерами».

Действующий трудовой договор Жоржиньо с «Челси» рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.