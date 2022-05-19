«Манчестер Юнайтед» не готов платить 75 млн евро за де Йонга

Боссы «Манчестер Юнайтед» не готовы платить слишком большую сумму за трансфер голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

По информации Daily Mail, «красные дьяволы» уведомили «Барселону» и агентов голландского футболиста о том, что они не готовы платить за трансфер 25-летнего игрока 75 миллионов евро. Манкунианцы не хотят тратить большую часть своего летнего трансферного бюджета на одного футболиста, так что стороны пока очень далеки от компромисса.

Напомним, что в этом сезоне Френки де Йонг провёл в испанской лиге 31 встречу. Голландец забил три гола и сделал три ассиста.