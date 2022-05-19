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«Манчестер Юнайтед» не готов платить 75 млн евро за де Йонга

19 Мая 2022 • 12:43 Комментировать

Боссы «Манчестер Юнайтед» не готовы платить слишком большую сумму за трансфер голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

По информации Daily Mail, «красные дьяволы» уведомили «Барселону» и агентов голландского футболиста о том, что они не готовы платить за трансфер 25-летнего игрока 75 миллионов евро. Манкунианцы не хотят тратить большую часть своего летнего трансферного бюджета на одного футболиста, так что стороны пока очень далеки от компромисса.

Напомним, что в этом сезоне Френки де Йонг провёл в испанской лиге 31 встречу. Голландец забил три гола и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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