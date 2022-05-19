Форвард «Лидса» Родриго мог перейти в «Барселону»

«Барселона» в прошлом была готова подписать Родриго Морено из «Валенсии» за сумму в 63 миллиона евро. В итоге нападающий ушёл в «Лидс» за гораздо меньшие деньги.

Испанское издание Superdeporte продолжает публиковать в сети аудиозаписи разговоров президента «Валенсии» Анила Мурти.На одной из них обсуждается сделка по переходу Родриго в «Барселону».

На записи слышно, как президент «Валенсии» говорит, что официальные лица «Барсы» Оскар Грау, Рамон Планес и Эрик Абидаль признались ему, что готовы выложить за испанца 63 миллиона евро. Однако они также заявили, что летом заплатят всего 30 миллионов, а остальную часть внесут в следующем году, чтобы избежать санкций финансового Fair Play.

Президент «Валенсии» решил отказаться от сделки. Позднее Родриго перешел в «Лидс» за 30 миллионов евро.