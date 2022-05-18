«Эвертон» надеется продать Деле Алли как можно быстрее

«Эвертон» надеется продать полузащитника Деле Алли до того, как в его контракте «сыграют» бонусы по дополнительным выплатам «Тоттенхэму».

Футболист перешел в «Эвертон» в этом сезоне. Клуб возлагал на него большие надежды, но оправдать их не удалось. Теперь «Эвертон» хочет продать футболиста за 25 миллионов евро, сообщает The Sun.

В контракте игрока есть условия, после выполнения которых «Эвертон» будет обязан выплатить «Тоттенхэму» - бывшему клубу Алли – дополнительные 25 миллионов евро. «Эвертон» не хочет доводить дело до такого развития ситуации и намерен избавиться от игрока как можно скорее.

В этом сезоне Алли провел в АПЛ за «Эвертон» 9 игр, не отметившись результативными действиями.