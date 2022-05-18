Тен Хаг хочет сохранить тренера по стандартным положениям

Новоиспечённый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет сохранить в английской команде тренера по стандартным положениям.

По информации издания The Telegraph, голландский специалист хотел бы сохранить в тренерском штабе «красных дьяволов» 30-летнего Эрика Рэмзи, который занимается в манчестерской команде стандартными положениями. Стоит отметить, что Рэмзи перешёл в «Юнайтед» вместе с норвежским тренером Уле Гуннаром Сульшером.

Напомним, что к своим обязанностям Эрик тен Хаг приступит сразу после окончания этого сезона. До этого голландец работал в амстердамском «Аяксе».