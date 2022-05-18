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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг хочет сохранить тренера по стандартным положениям

18 Мая 2022 • 06:49 Комментировать

Новоиспечённый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет сохранить в английской команде тренера по стандартным положениям.

По информации издания The Telegraph, голландский специалист хотел бы сохранить в тренерском штабе «красных дьяволов» 30-летнего Эрика Рэмзи, который занимается в манчестерской команде стандартными положениями. Стоит отметить, что Рэмзи перешёл в «Юнайтед» вместе с норвежским тренером Уле Гуннаром Сульшером.

Напомним, что к своим обязанностям Эрик тен Хаг приступит сразу после окончания этого сезона. До этого голландец работал в амстердамском «Аяксе».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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