Тен Хаг ежедневно интересуется трансфером Френки де Йонга

Будущий тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг постоянно интересуется у руководства клуба, как продвигаются дела с переходом полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Специалист очень хочет видеть игрока в своём составе.

Как сообщает испанский эксперт Херард Ромеро, тен Хаг «каждый день» запрашивает боссов «МЮ» по этому вопросу. Ранее футболист и тренер работали вместе с «Аяксом». «Барселона», тем не менее, пока сама не определилась, хочет ли она продавать голландского полузащитника.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.