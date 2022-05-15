Погба выбирает между двумя грандами

Хавбек сборной Франции Поль Погба, у которого завершается трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед», имеет два конкретных варианта продолжения карьеры.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, агент футболиста ведет переговоры с туринским «Ювентусом» и «ПСЖ». Именно между этими двумя клубами развернется борьба за полузащитника грядущим летом.

Погба по окончании сезона станет свободным агентом. Игрок не станет продлевать контракт с манкунианцами и хочет получить новый вызов.

В этом сезоне на счету Поля один гол и девять ассистов в 27 поединках на клубном уровне.