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Погба выбирает между двумя грандами

15 Мая 2022 • 09:13 Комментировать

Хавбек сборной Франции Поль Погба, у которого завершается трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед», имеет два конкретных варианта продолжения карьеры.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, агент футболиста ведет переговоры с туринским «Ювентусом» и «ПСЖ». Именно между этими двумя клубами развернется борьба за полузащитника грядущим летом.

Погба по окончании сезона станет свободным агентом. Игрок не станет продлевать контракт с манкунианцами и хочет получить новый вызов.

В этом сезоне на счету Поля один гол и девять ассистов в 27 поединках на клубном уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Поль Погба
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