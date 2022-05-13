Лапорт - лидер по количеству передач среди защитников в АПЛ в текущем сезоне

Испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт - лидер по количеству совершенных передач в текущем сезоне английской Премьер-лиги, он сделал во всех матчах чемпионата 1208 передач. Лапорт сыграл в текущем сезоне в 31 матче, забив при этом четыре гола.

Кроме него, рубеж в тысячу передач преодолели еще трое защитников. Второе место по количеству передач занимает «пенсионер» Антонио Рюдигер, который сделал 1075 передач суммарно. На третьей строчке - Рубен Диаш из «Манчестер Сити», который сделал 1024 передачи. Замыкает сей квартет голландец Виргил ван Дейк из «Ливерпуля» - 1005 передач.