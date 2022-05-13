«Челси» нашёл альтернативу Райсу в Нидерландах

Полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре входит в шорт-лист «Челси», сообщает The Mirror.

По информации источника, в опорнике сборной Кот-д'Ивуара «аристократы» видят альтернативу Деклану Райсу из «Вест Хэма», переход которого осложняется большими финансовыми запросами «молотобойцев». Потенциальный трансфер Сангаре оценивается в 35 млн евро.

Игрок перешёл в ПСВ в 2020 году из «Тулузы» за семь млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провёл за «красно-белых» 48 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 16 млн евро.