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Бывший одноклубник Тен Хага считает, что в Манчестере сделали правильный выбор

12 Мая 2022 • 22:40 Комментировать

Бывший одноклубник Тен Хага по «Твенте» Патрик Потуйзен считает, что в Манчестере сделали правильный выбор.

«Когда я играл с Эриком, он уже был опытным игроком и можно сказать помогал тренеру. Он разговаривал с другими футболистами, объяснял тактику, но все-таки было сложно поверить, что он достигнет таких результатов. В Англии давление будет очень большим, но и шанс возглавить «Манчестер Юнайтед» появляется не у каждого. Конечно, потребуется время на адаптацию, здесь нужно будет набраться терпения", - сказал Потуйзен.

Он также отметил, что будущий "Манчестер Юнайтед" будет похож на «Аякс», образца этого сезона.

«Аякс» выиграл чемпионат страны. Мне кажется, что это лучше всего говорит об уровне Тен Хага. В любой ситуации он остается настоящим профессионалом, так что уверен, что в Манчестере сделали правильный выбор», - заключил Потуйзен.

Напомним, что Эрик тен Хаг станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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