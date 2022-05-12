«Ньюкасл» готов выложить за Нуньеса 70 миллионов евро

«Ньюкасл» готов выложить за нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса 70 миллионов евро.

Нуньес перешел в «Бенфику» из «Альмерии» летом 2020 года. Уругвайец неплохо провел свой первый сезон в Португалии, но по-настоящему раскрылся лишь в этом году. Выступления 22-летнего футболиста не остались незамеченными – интерес к игроку проявили сразу несколько европейских топ-клубов.

«Ньюкасл» уже готовит предложение в размере 70 миллионов евро, сообщают португальские СМИ. «Сороки» в летнее межсезонье собираются значительно усилить состав и побороться за попадание в топ-6 АПЛ.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 28 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.