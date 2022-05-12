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Жёны Руни и Варди дошли до суда из-за публикаций в социальных сетях

12 Мая 2022 • 05:38 Комментировать

В Англии начинается судебное разбирательство между супругами двух известных футболистов - Уэйна Руни с приставкой «экс», и еще действующего нападающего «Лестера» Джейми Варди. Все началось в 2019 году, когда Колин, супруга Руни, обвинила Ребеку Варди в публикации различных сведений в соцсетях, которые Колин сочла фальшивыми.  В результате дамы договориться и найти компромисс не сумели, и дело дошло до суда, сообщает golssip.it.

Джейми Варди женился в мае 2016 года, сразу же после сенсационной победы «Лестера» в чемпионате Англии. Руни женился в июне 2008 года, у них четверо сыновей.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Джейми Варди
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