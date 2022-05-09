«Арсенал» намерен продлить контракт с Эльнени

Руководство лондонского «Арсенала» собирается продлить соглашение с египетским полузащитником Мохамедом Эльнени.

По информации The Athletic, представители лондонской команды намерены в ближайшее время подписать новый контракт с 29-летним египетским футболистом, который выступает за «Арсенал» с 2016 года. Стоит отметить, что действующее соглашение полузащитника сборной Египта с «канонирами» рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, что в этом сезоне Мохамед Эльнени провёл в английском чемпионате 11 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.