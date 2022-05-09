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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» намерен продлить контракт с Эльнени

09 Мая 2022 • 12:19 Комментировать

Руководство лондонского «Арсенала» собирается продлить соглашение с египетским полузащитником Мохамедом Эльнени.

По информации The Athletic, представители лондонской команды намерены в ближайшее время подписать новый контракт с 29-летним египетским футболистом, который выступает за «Арсенал» с 2016 года. Стоит отметить, что действующее соглашение полузащитника сборной Египта с «канонирами» рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, что в этом сезоне Мохамед Эльнени провёл в английском чемпионате 11 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мохамед Эльнени
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