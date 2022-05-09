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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Тоттенхэм» рассматривал приобретение Диаса зимой»

09 Мая 2022 • 10:26 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил журналистам, что клуб рассматривал возможность приобретения нападающего Луиса Диаса в зимнее трансферное окно.

«Мы знали, что Диас был топ-игроком. Я думаю, спортивный директор Фабио Паратичи пытался найти возможность подписать его, но мы взяли Деяна Кулушевски», - сказал Конте.

Также сообщается, что в услугах Диаса был заинтересован наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, но совет директоров клуба заблокировал трансфер.

В этом сезоне Диас провел в АПЛ 11 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Юнайтед Антонио Конте Луис Диас
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